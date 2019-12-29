В театре "Современник" прощаются с Галиной Волчек

В здании театра "Современник" на Чистопрудном бульваре началось прощание с его художественным руководителем — народной артисткой СССР Галиной Волчек. Она скончалась 26 декабря на 87-м году жизни.

Проститься пришли десятки поклонников, коллег и учеников Волчек, общественные деятели, артисты, в том числе Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Ефремов. В холле театра стоит портрет актрисы в зрительном зале "Современника". На снимке запечатлены те, кто всегда останется в "Современнике": Олег Ефремов, Олег Даль, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и многие другие.

Гроб с телом Галины Волчек установлен на сцене "Современника", присутствуют ее родные и близкие. На сцене — десятки венков, передает ТАСС.

После прощания Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Марка Захарова. Неподалеку также похоронены артисты Олег Табаков и Леонид Броневой.

Галина Волчек стала главным режиссером театра "Современник" в 1972 году. С 1989 года она была художественным руководителем театра.