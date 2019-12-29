Гол Проворова не спас "Филадельфию" от разгрома в игре с "Сан-Хосе"

Матчем между "Сан-Хосе Шаркс" и "Филадельфия Флайерз" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Акулы" на своей площадке разгромили "летчиков" со счетом 6:1. Единственную шайбу в составе проигравших забросил россиянин Иван Проворов.

Она стала для защитника гостей девятой в нынешнем сезоне. Всего же в активе российского хоккеиста 23 (9+14) набранных очка в текущем чемпионате.

У хозяев льда хет-трик оформил Мейер. Также за победителей отличились Марио Ферраро, Йоэль Келлман и Патрик Марло.

В других встречах дня "Вегас Голден Найтс" дома оказался сильнее "Аризона Койотс" – 4:1, а "Лос-Анджелес Кингз" на выезде уступил "Ванкувер Кэнакс" со счетом 2:3.