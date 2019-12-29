Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу сайта "Миротворец"

Пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец". В список попали пассажиры "Таврии", которые упоминались в репортажах российских СМИ.

"Таврия" стала первым пассажирским составом, проехавшим по Крымскому мосту. На Украине из-за начала железнодорожного сообщения с Крымом возбудили уголовное дело.

Сайт "Миротворец" не является официальным ресурсом, напоминает телеканал "Россия 24". Российский Крым администраторы сайта считают оккупированной украинской территорией.