В ДНР выехала к месту обмена автоколонна с украинскими пленными

В ДНР из Западной исправительной колонии в Макеевке выехала автоколонна с украинскими пленными. Она направляется к месту проведения первого за два года обмена пленными — он должен пройти на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" — "Майорское".

Договоренности провести обмен пленными в Донбассе до Нового года были приняты лидерами стран "нормандской четверки" — Германии, России, Франции и Украины — на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Обмен пройдет по принципу "всех установленных на всех установленных". По информации омбудсмена Донецкой народной республики Дарьи Морозовой, Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников, передает ТАСС.

Предыдущий обмен пленными в Донбассе состоялся более двух лет назад — 27 декабря 2017 года. Тогда на линии соприкосновения в районе Горловки Киев передал провозглашенным республикам Донбасса 233 человека и получил 73.