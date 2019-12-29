В Эстонии опрокинулся автобус из Санкт-Петербурга

ДТП в Эстонии: на шоссе Таллин — Нарва рейсовый автобус, который ехал в эстонскую столицу из Санкт-Петербурга, вылетел в кювет. Авария случилась на 30-м километре шоссе.

По предварительным данным, в салоне было 67 человек, в том числе двое водителей, передает телеканал "Россия 24". Девять человек с различными травмами доставлены в больницу. Четверо пострадавших — граждане Латвии.

Обстоятельства ДТП выясняются. Водитель мог потерять управление из-за технической неисправности. Установлено, что на момент аварии он был трезв.

Авария произошла в 04:45 по местному времени (05:45 по Москве), уточняет ТАСС. Не пострадавшие пассажиры отправились в Таллин на другом автобусе.

Перевозчик — европейская сеть международных автобусных пассажирских перевозок Ecolines. Информации о том, пострадали ли в ДТП россияне, не приводится.