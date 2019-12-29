Форвард ЦСКА Чалов может перейти в "Брайтон" уже в январе

Английский клуб "Брайтон энд Хоув Альбион" рассматривает возможность приобрести форварда московского ЦСКА Федора Чалова. Лучший бомбардир прошлогоднего чемпионата России может перебраться в Англию уже в январе 2020 года.

Об интересе "Брайтона" к Чалову сообщил The Sun. По данным издания, помимо армейского нападающего англичане хотят усилиться защитником "Тоттенхэм Хотспур" Кайлом Уокером-Питерсом.

Напомним, что 21-летний российский футболист в нынешнем сезоне провел 27 игр за ЦСКА, забив шесть мячей и отдав пять голевых передач.