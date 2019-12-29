Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост после ряда неудач

Мост в Крым способен простоять века при должном обслуживании, заявил президент РФ Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может, и на века. Надо только все обслуживать, ремонтировать, будет и веками стоять", — сказал глава государства.

Он добавил, что строительство такого сооружения стало возможным благодаря современным технологиям.

"Три раза пытались строить, все безуспешно, все сносилось. Невозможно было. Ведь почему говорили, что они не сделают, у них не получится, это невозможно, потому что технологий не было раньше, а у нас появились, — подчеркнул президент — И потом – работали хорошо все, много и качественно работали. И практически все на собственных технологиях, очень здорово, просто молодцы".

Путин отметил, что строители моста "сами счастливы за результат, которого добились". "Чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом. Вы видели, какие люди там. Глаза горят у них", — сказал президент, поблагодарив мостостроителей.

Первый пассажирский поезд № 7/8 "Таврия" отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 24 декабря. Маршрут прошел по Крымскому мосту – таким образом возобновились регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом. Владимир Путин принял участие в торжественном открытии железнодорожного движения через Керченский пролив.