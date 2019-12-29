Володин: Польша должна извиниться на уровне парламента или президента

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что Польша должна извиниться за свою политику в 30-е годы XX века.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, назвал польского посла Юзефа Липски, обещавшего в 1938 году поставить памятник Гитлеру, если тот вышлет евреев из Европы в Африку, антисемитской сволочью.

"На вымирание. На уничтожение. На что посол Польши ему ответил, фюреру он ответил, Гитлеру, — если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве. Сволочь, свинья антисемитская – по-другому сказать нельзя", — сказал президент.

В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Вячеслав Володин заявил, что Польша должна извиниться на уровне главы государства или парламента.

"Она обязана эта сделать, это уровень главы государства, парламента, по-другому не может быть", — подчеркнул Володин.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что Россия располагает "уникальными архивными документами, и в них правда".

"Их не изменишь, их не перепишешь. Ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию – это преступно, это недопустимо. И, естественно, по парламентской линии мы тоже будем говорить со своими коллегами", — заявила Матвиенко.