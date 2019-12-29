Дубль Горшкова принес "Амуру" победу над "Адмиралом"

Встречей во Владивостоке между местным "Адмиралом" и хабаровским "Амуром" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. "Тигры" в гостях обыграли "моряков" со счетом 2:0, доведя победную серию до пяти матчей.

В составе победителей дубль оформил Александр Горшков, отличившийся на 35-й и 46-й минутах встречи. Вратарь гостей Марек Лангхамер впервые в нынешнем сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности.

"Амур" располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 очко. "Адмирал" с 45 баллами идет на Востоке девятым.