Обмен пленными: ДНР и ЛНР передали Киеву первые 25 человек

Донецкая и Луганская народные республики передали Украине первую группу из 25 человек в рамках первого за последние два года обмена пленными. Он проходит в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" — "Майорское" на линии соприкосновения сторон в Донбассе.

На вопрос, хотят ли они переехать на Украину, передаваемые Киеву лица ответили утвердительно, передает ТАСС. По сообщению телеканала "112 Украина", после обмена их отвезут в Краматорск, а затем самолетом доставят в Киев.

Договоренности провести обмен пленными в Донбассе до Нового года были приняты лидерами стран "нормандской четверки" — Германии, России, Франции и Украины — на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Обмен пройдет по принципу "всех установленных на всех установленных".

Сообщалось, что Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников. Однако омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова уточнила: цифры могут измениться, и республики Донбасса получат большее число удерживавшихся Украиной лиц. В свою очередь, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Киев в рамках обмена намерен получить 80 человек.

Источник в группе по организации переговоров контактной группы тем временем сообщил "Интерфаксу", что Киев и Донбасс согласовали обмен 200 удерживаемых лиц. По его словам, представители администраций ДНР и ЛНР взяли на себя обязательство передать представителям Киева 80 удерживаемых лиц, чье местонахождение и статус установлены и подтверждены.

В ответ украинская сторона пообещала вернуть 120 сторонников самопровозглашенных республик Донбасса, удерживаемых в учреждениях предварительного заключения либо отбывающих наказание на территории Украины, подконтрольной Киеву.

"Часть из них ранее высказывала несогласие с участием в обмене, однако позже меняла свою позицию. Все участники списка прошли процессуальную очистку, им должны вернуть документы, удостоверяющие личность", — рассказал источник.

Сообщалось также, что в число освобождаемых украинской стороной лиц войдут несколько бывших бойцов спецназа "Беркут", обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году. Накануне Киевский апелляционный суд смягчил им меру пресечения, изменив ее на личное поручительство.

Сообщалось, что активисты с ночи блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где предположительно находились беркутовцы, заявленные на обмен. Однако адвокат задержанных спецназовцев Игорь Варфоломеев рассказал, что бывших сотрудников "Беркута", пожелавших участвовать в обмене пленными в Донбассе, вывезли из СИЗО в Киеве, несмотря на акцию протеста.

По словам юриста, он "не может сказать, когда их вывезли — видимо, ночью", передает РИА Новости. Сейчас пятеро бывших сотрудников "Беркута", пожелавших участвовать, находятся на КПП в Донбассе и ожидают обмена, сообщил Варфоломеев..