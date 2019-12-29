При опрокидывании автобуса в Эстонии пострадала россиянка

Посольство России в Эстонии в воскресенье сообщило о россиянке, пострадавшей в аварии туристического автобуса компании Ecolines. Автобус, следовавший из Санкт-Петербурга в Ригу, попал в ДТП на 30-м км шоссе Таллин-Нарва.

Как написали дипломаты в Facebook, гражданке России 1984 года рождения оказали медицинскую помощь. Её травмы медики оценили как легкие.

Посольство следит за расследованием причин аварии. В салоне автобуса было 67 человек, в том числе двое водителей.