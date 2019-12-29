Ласицкене, Сидорова и Шубенков открыто выступили против руководства ВФЛА

Известные российские спортсмены Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное к руководителям Всероссийской федерации легкой атлетики. В нем легкоатлеты выступили с жесткой критикой последних действий организации.

В письме, опубликованном на личных страницах спортсменов в Instagram, российские атлеты не понимают, почему президиум ВФЛА не назначил внеочередные выборы нового руководства на конец января. "С выборами, назначенными на 28 февраля, нам всем, скорее всего, про зимний сезон можно забыть. Всем понятно (похоже, кроме руководства ВФЛА), что World Athletics не будет делать никаких движений, пока не произойдет смена нынешнего руководства".

Также спортсмены не понимают, почему до сих пор не разработана "дорожная карта", которую Всероссийская федерация легкой атлетики совместно с РУСАДА должны были утвердить в Минспорте до 3 декабря.

Кроме того, легкоатлеты обвинили руководство ВФЛА в обмане по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Ранее представители организации заявили, что отправили все ответы AIU. "Позже AIU сообщил, что вместо ответа вы попросили отсрочку до 2 января. Почему ответ не был предоставлен в срок? Зачем вы обманули прессу и всех нас, сообщив, что уже отправили ответ?"

Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций лишила ВФЛА членства в организации с ноября 2015 года из-за допинговых скандалов. После этого российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

23 ноября президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин принял решение уйти в отставку в связи с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко. Его временно сменила на этой должности Юлия Тарасенко.