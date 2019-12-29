В Москве простились с Галиной Волчек

Проводить в последний путь художественного руководителя театра "Современник" пришли тысячи людей: друзья, коллеги и поклонники. Народная артистка умерла 26 декабря на 87-м году жизни. По театральной традиции, Волчек проводили аплодисментами. В память о Галине Борисовне актеры "Современника" вечером сыграют ее любимый спектакль – "Три сестры" Антона Чехова.

На церемонии прощания в театре "Современник" — только слезы и никаких дежурных слов. Здесь сегодня — звенящая тишина. Для этого театра Галина Волчек — и сердце, и душа, и голос. У входа в театр, где проходила церемония прощания, — афиши самых знаковых спектаклей, в числе которых "Крутой маршрут". Легендарная постановка на этих подмостках идет уже тридцать лет. Именно ее играли ровно неделю назад. Галина Волчек была в театре, была в зале. Это последний спектакль, который она смотрела.

Актер и режиссер Владимир Машков сказал, что с уходом Галины Волчек стало "бесконечно пусто и одиноко". "Ее любовь к театру, ее любовь ко всем людям, которые ее окружали, по-настоящему творческие. Ее интуиция непревзойденная, она очень внимательно всматривалась в людей, и такого внимательного взгляда уже нет. Но чувство, что ее душа нас не покинет, у меня очень стойкое. Она очень много передала и студентам, и артистам, будем жить дальше и всегда помнить об этой великой женщине, великом театральном человеке", – отметил он.

Актриса Александра Захарова, недавно похоронившая отца – режиссера Марка Захарова, вспомнила, что Захаров и Волчек в один день пришли в театр и почти 40 лет их творческие пути пересекались: "Они родились в один год, в один день показывались как актеры в театре "Моссовета", где им обоим отказали. Их в один день утверждали главными режиссерами. И более 40 лет они строили два лучших театра в Москве: "Ленком" и "Современник". Подставляя друг другу плечо, они никогда не соперничали. И ушли в один год".

Сегодня вечером в театре будут играть легендарный спектакль Галины Волчек "Три сестры" по Чехову. Как символ того, что творчество мастера продолжает жить.

В последний путь Галину Волчек провожали музыкой тоже из "Трех сестер". По воле семьи, похоронили народную артистку на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой ее первого мужа, Евгения Евстигнеева.

Говорят, у Галины Волчек было правило: несмотря на занятость, все новогодние подарки друзьям и коллегам она всегда подписывала лично, от руки. Теперь традиция прервалась…