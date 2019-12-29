Появилось видео с места гибели четырех человек на трассе в Вологодской области

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие последствия страшного ДТП, произошедшего, как сообщалось ранее, на трассе Москва – Архангельск в Верховажском районе Вологодской области.

Известно, что около двух часов ночи в воскресенье, 29 декабря, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения и протаранил Nissan Almera.

Столкновение унесло жизни четырех человек: погибли водитель и пассажиры автомобиля Nissan.

Предполагаемый виновник аварии, находившийся за рулем легковушки, оказавшейся на "встречке", и его спутник – госпитализированы.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства трагедии.