С 28 декабря "Аэрофлот" приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток, сообщили в пресс-службе компании.

Государственные субсидии в размере 3,8 миллиарда рублей исчерпаны. Как только поступят новые средства, а на 2020 год запланированы 5,8 миллиарда рублей, продажи возобновятся.

Субсидируемые тарифы на 2020 год были введены 20 декабря. Касались они прямых рейсов в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток в эконом-классе. Претендовать на льготные билеты могли россияне моложе 23 и старше 60 лет, инвалиды и многодетные семьи.

"Плоски" тарифы при этом продолжают действовать. Их цена фиксирована и не зависит от даты покупки и сезона. Билет по такому тарифу в эконом-класс может купить любой пассажир.

Ранее на большой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин успокоил россиян, отметив, что никто не собирается отменять "плоские" тарифы. Такие полеты будут делать и дальше. Кроме того, глава государства подчеркнул, что программа расширяется не только за счет Дальнего Востока, но и за счет других регионов.