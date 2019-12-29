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29 декабря 201914:49

Мальчик в Ульяновске умер от менингита. Новогодний утренник ни при чем

Прокуратура Ленинского района Ульяновска начала проверку после смерти четырехлетнего мальчика, который скончался ночью 25 декабря. Было установлено, что ребенок умер, по предварительным данным, от менингита, и это никак не связано с новогодним утренником в детском саду.

Ранее ульяновские СМИ написали, что ребенку стало плохо после праздника, устроенного 24 декабря в честь Нового года в детском саду.

Как сообщил старший помощник прокурора области Василий Зима, сотрудники правоохранительных органов все проверили и пришли к выводу, что никакой взаимосвязи между утренником и ухудшением состояния мальчика нет. В детском саду сразу же ввели карантин, всех детей обследовали врачи. Они пришли к выводу, что других заболевших среди воспитанников нет.

Четырехлетний ребенок умер в областной детской инфекционной больнице, куда его привезли в тяжелом состоянии с диагнозом "менингококковая инфекция молниеносной формы". По этому факту следователи завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Старший помощник областного прокурора добавил, что проверка показала, что мальчик скончался очень быстро. По его словам, родители вызвали ребенку скорую, но от госпитализации отказались, хотя медики и настаивали на этом. Позже мальчику опять пришлось вызывать бригаду скорой помощи. В этот раз его привезли в больницу, но спасти уже не успели.

Расследование по этому факту продолжается, пишет РИА Новости.

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