Лыжница Непряева взяла бронзу в спринте на "Тур де Ски"

Российская лыжница Наталья Непряева показала третий результат в спринте свободным стилем в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в швейцарском Ленцерхайде. Россиянка показала время 3 минуты 6,49 секунды, которое принесло ей бронзовую медаль.

Победу в гонке одержала Анамария Лампич из Словении (3 минуты 6,02 секунды)​​​. Второй стала норвежка Майкен Касперсен Фалла, уступившая лидеру 0,03 секунды.

Непряева оказалась единственной представительницей России, которая сумела преодолеть рубеж квалификации.