Тур де Ски. Российские лыжники остались без подиума в спринте

В Швейцарии завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин в рамках многодневки "Тур де Ски". Ни одному из россиян не удалось зацепиться за призовые места. Лучший результат из отечественных лыжников показал Глеб Ретивых, занявший четвертое место.

Золото завоевал норвежец Йоханнес Клебо. В финальном забеге он пробежал дистанцию 1,5 км за 2 минуты 55,33 секунды. Следом за ним финишировал итальянец Федерико Пеллегрино (+0,25 секунды). Тройку лучших замкнул француз Ришар Жув (+0,57).

Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов вылетели еще на стадии полуфинала, не сумев пробиться в решающий забег. Накануне они завоевали соответственно золото и бронзу в масс-старте.