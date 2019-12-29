Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

Народную артистку России Галину Волчек похоронили в воскресенье на Новодевичьем кладбище. Как рассказал представитель пресс-службы театра "Современник", могила Волчек находится рядом с местом упокоения Марка Захарова.

"Она похоронена рядом со своим близким коллегой и другом", — сказали в пресс-службе.

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась в четверг после тяжелой болезни. Ей было 86 лет​​​. С легендарным худруком попрощались в воскресенье в стенах театра, пишет РИА Новости.