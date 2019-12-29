Наиболее значимыми политиками 2020 года немцы назвали Меркель и Путина

Исследования социологов в Германии показали, что наиболее влиятельными действующими лицами в разрешении мировых вызовов в наступающем 2020 году станут президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Welt am Sonntag.

Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov среди жителей Германии, на вопрос "какой политик будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов" большинство опрошенных назвали Меркель (22%) и Путина (20%). Далее по нисходящей респонденты называли президента Франции Эммануэля Макрона, американского лидера Дональда Трампа, главу Еврокомиссии Урсулу фон дел Ляйен и лидера КНР Си Цзиньпина.

О том, что выбор дался респондентам довольно сложно, свидетельствует тот факт, что почти треть опрошенных вообще не смогла никого выбрать из предложенного списка политиков. При этом 55% опрошенных хотели бы, чтобы ФРГ принимала более активное участие во внешней политике.

Ранее Владимира Путина назвали в числе топ-50 политиков, определивших облик десятилетия.