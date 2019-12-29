Полицейские в Пензе проверят, раздавал ли Дед Мороз снюсы детям

Пензенские полицейские проверяют сообщения о раздаче Дедом Морозом снюсов детям. Сообщения о том, что человек, одетый в костюм новогоднего персонажа, раздает возле гимназии № 1 никотинсодержащие смеси под видом конфет, появились в соцсетях и местных СМИ.

Пресс-служба регионального управления МВД сообщает, что сейчас идет проверка информации, устанавливаются обстоятельства случившегося. В сообщении уточняется, что с заявлениями в полицию пока никто не обращался.

Снюс — вид бездымного табака, запрещенный в России с 2015 года. В последнее время среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки, пропитанные солями никотина, неофициально их также называют снюсами.