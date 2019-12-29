Биатлонистка Павлова стала победительницей "Ижевской винтовки" в спринте

В Ижевске завершился отборочный турнир по биатлону для попадания в заявку сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU. В последней гонке первое место в спринте на дистанции 7,5 км заняла Евгения Павлова, не допустив ни одного промаха. Ее время составило 22 минуты 10,6 секунды.

Второй результат на "Ижевской винтовке" показала Анастасия Егорова, отставшая от победительницы на 17,1 секунды. В тройке призеров также оказалась Екатерина Мошкова (+21,6).

Ранее на турнире в соревнованиях у мужчин победу в спринте одержал Ильназ Мухамедзянов.