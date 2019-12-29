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29 декабря 201917:17 Ольга Армякова

Открытие Крымского моста: мечта поколений, ставшая реальностью

Открытие Крымского моста: мечта поколений, ставшая реальностью

Долгожданное событие. Открылся самый длинный железнодорожный мост в Европе — через Керченский пролив. 23 декабря из Керчи в Тамань по железной дороге проехал президент Владимир Путин. 24-го в два часа дня с Московского вокзала Петербурга в Севастополь на фирменном поезде "Таврия" отправились первые пассажиры. Крымский мост, наконец, заработал на полную мощь. Мегастройка — менее чем за четыре года. Невероятно!

Вот она, мечта! Яркая и такая долгожданная. На часах — два часа ночи, но разве можно такое пропустить! В вагоне-ресторане — нескончаемый праздник, ведь это — уже история. И весь поезд не спит – ликует. Невероятное и уж точно незабываемое путешествие через всю страну в Крым.

На всех парах он мчится по мосту — первый пассажирский. И вдруг замедляет ход. В самом сердце Керченского пролива — особенный, необычайной красоты момент. В предрассветной мгле арки сияют цветами российского флага.

Эту дорогу теперь видно даже из космоса. Самый протяженный в Европе и самый большой в стране. Больше, чем мост. Мечта поколений, что, наконец, стала реальностью.

Четыре года — словно одно мгновение. Вот уж действительно стройка века. Там, где бесконечные штормы и ледоходы, рыхлое, илистое дно, теперь стоит мост-красавец. Вопреки всему. Инженеры, строители сделали, кажется, невозможное. В рекордные сроки. Грандиозный финал большой работы.

Новые крымские горизонты, а вместе с ними и невероятные перспективы. Два берега одной страны теперь навсегда связаны стальной нитью железной дороги. Станция Керчь-Южная. Впереди — 19 километров на ту сторону Керченского пролива.

Когда первый пассажирский только готовился к отправлению, Владимир Путин вместе со строителями открывал движение по мосту. Это уже традиция.

Бархатный путь между двух морей. Мягкий настолько, что даже перестука не слышно. За окном мелькают пейзажи, на столе позвякивают подстаканники. Романтика железной дороги. И разговоры, конечно, — о стройке.

"Помню, основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом.. Я просил: ты что, выпил что ли? Он говорит: ты что, никто даже близко ни к какой бутылке не подошел. И дальше сказал очень хорошие слова: только русский человек может это сделать", — вспомнил президент.

"Это результат большого труда. Это не конец истории. Я думаю, что мы с этой командой еще построим много-много объектов, который порадуют Россию", — отметил Аркадий Ротенберг, владелец компании "СГМ-Мост".

Тысячи рабочих со всей страны в очередной раз доказали: для России нет ничего невозможного. И вот уже от Балтийского моря к Черному в путь собирается "семерка" — пассажирский поезд "Таврия". Из столицы северной — в город-герой Севастополь.

Из сырой и серой петербургской зимы "Таврия" увозит пассажиров на Крымское побережье. Строго по расписанию. Так, что даже начальнику поезда приходится его догонять. Запрыгнуть в последний вагон — тоже приключение. Ведь впереди еще 43 часа и почти 3000 километров.

А ведь этот маршрут — исторический. Первые поезда через Керченский пролив пошли сразу после освобождения Крыма. Тогда, в далеком 1944-м, Альфреду Дудлицкому было всего шесть. Вместе с мамой он возвращался из эвакуации. "Ехали на составе, который состоял из платформ, без крыши, без бортов", — вспоминает он.

Правда, тот мост простоял недолго. В первую же зиму его опоры были разрушены льдом. Новому не страшны ни ледоходы, ни землетрясения.

Эмоции, что не сдержать, и счастье, что уже не отнять, — Крым встречает "Таврию". На первой же остановке — первые впечатления машиниста: "Все хорошо. И поезд плавно идет, и пассажиры довольны".

И на каждой станции — сотни людей. Тех, кто верил и ждал, и даже расцеловывал поезд. После долгой разлуки — теплая встреча.

И таких встреч теперь, конечно, будет больше. Из Петербурга — в Севастополь, из Москвы — в Симферополь и обратно. А летом появятся новые направления. И тогда полуостров ждет самый настоящий туристический бум. 14 миллионов пассажиров в год, а еще грузы — 13 миллионов тонн. Все еще впереди. А Крымский мост — это уже история. Мост, который на века.

Текст: "Вести недели"

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