Эксперт ООН: Ассанж подвергается психологическим пыткам и может умереть

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам, что представляет угрозу для его жизни. Об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер, который вместе с врачами посетил Ассанжа в следственном изоляторе в Великобритании еще в мае.

Мельцер утверждает, что еще тогда у Ассанжа были заметны "клинически измеримые последствия психологических пыток". Кроме того, эксперт заметил определенные нарушения когнитивных способностей. Он напомнил также, что за Ассанжем наблюдают 24 часа в сутки, а его процессуальные права систематически нарушаются, в частности, он не может общаться со своими американскими адвокатами.

"Это то, что называют "белой пыткой", — приводит слова Мельцера ТАСС.

Спецдокладчик ООН указал, что все это в совокупности может привести к коллапсу кровообращения, нервному срыву или даже летальному исходу. При этом британские власти факты применения пыток по отношению к Ассанжу отрицают. А ранее подобным образом повели себя и власти Швеции.

Если Великобритания выдаст Ассанджа США, "с верховенством закона будет полностью покончено", подчеркнул эксперт.