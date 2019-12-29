Самолет с депутатами попал в аварию, выкатившись c полосы после приземления. Видео

В Сети появились кадры неудачной посадки пассажирского самолета Let L-410UVP, произошедшей в минувшую субботу, 28 декабря, в Конго.

Воздушное судно, компании Airfast, выполнявшее внутренний рейс из города Лубумбаши в город Камина, приземлилось в аэропорту назначения.

После этого экипаж не удержал самолет на мокрой взлетно-посадочной полосе, и он выкатился на грунт, после чего въехал в дренажную канаву и едва не перевернулся.

Как сообщают местные СМИ, на борту находились два члена экипажа и 16 пассажиров – преимущественно депутаты, представляющие одну из провинций страны. Никто из них не пострадал.