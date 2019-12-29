На севере Сирии - радикальный перелом к миру

Автор: Дмитрий Киселёв

В уходящем году репортажи из Сирии в выпусках новостей появлялись не так часто, как раньше. И это — отличный знак. Остатки боевиков атакуют все реже, количество вооруженных столкновений снизилась в разы.

Сирия отошла от края пропасти, опасность создания исламского халифата миновала окончательно. Башар Асад, которого так хотели убрать американцы, сохранил пост главы государства. Сирии сберегла свой суверенитет и независимость. Для США это — неприятный урок. Для мира — сигнал. Работает новый центр силы — Россия. Не замечать этого факта уже не получается.

В ноябре благодаря усилиями российской дипломатии и военных удалось предотвратить столкновение военных Турции и Сирии. При этом американцам с севера Сирии просто драпали, побросав свои обустроенные базы и союзников-курдов на растерзание турецкой армии. 27 декабря командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко подвел итоги года.

"Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования — с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию", — отметил Чайко.

Территория под контролем сирийской армии значительно увеличилась. Наконец, удалось войти в Ракку, превращенную американской авиацией в руины, и хоть как-то помочь мирным жителям, что бедствуют без нормальной еды, питьевой воды, лекарств и медпомощи.

А если еще вспоминать, то в августе нашу авиабазу Хмеймим атаковали 6 боевых дронов. Все сбиты. Спустя месяц неизвестные беспилотники ударили по двум крупным нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии. Американские системы ПВО дроны пропустили, даже не заметив их. Оказалось, что проданное саудитам за бешеные деньги американское оружие бесполезно.

Автор: Евгений Давыдов

Российская военная полиция входит на бывший опорный пункт армии США. Совсем недавно там размещались около сотни морских пехотинцев. Сегодня въезжают "Тигры" и "Тайфуны".

Провинция Ракка, населенный пункт Тель-ас-Самин. В опорный пункт американские военные превратили пустующую школу. Во дворе стояли и "Хаммер" и другая техника.

Спецназ занимает ключевые точки, осматривается на местности. К работе приступают саперы. Территорию зачищают — после этого на базу заходят основные силы. Триколор на крыше — как обозначение присутствия.

Очередная важнейшая точка в провинции Ракка — под контролем российской военной полиции. "Перекресток жизни" — здесь сходятся дороги в Эль-Камышлы, Кобани и Дейр-эз-Зор. До самой Ракки — всего 26 километров.

"Будем осуществлять патрулирование и выполнять задачи по обеспечению безопасности мирных жителей", — сказал один из офицеров военной полиции.

Что такое безопасность, за годы войны жители провинции уже забыли. Центр Ракки. Здесь не работают саперы, на улицах не встретишь полицейских. Большие буквы на английском — признание в любви под слоем пыли. Цинично — на фоне того, что стало с городом после бомбардировок коалиции. Тысячи погибших от ракет и снарядов.

"Мы боимся! Везде боеприпасы. Их никто не убирает", — говорят местные жители.

На съемки — 15 минут, не больше. В городе все еще остаются сторонники террористов. Заезжать в центральные районы Ракки опасаются даже вооруженные курдские отряды самообороны.

Символ Ракки — пшеничный колос. До войны город кормил хлебом всю страну. Сегодня все поля — в сорняках. Огромные элеваторы стоят пустые.

30 тысяч авиаударов — это официальные цифры ВВС Соединенных Штатов. 80% жилых кварталов уничтожены ковровыми бомбардировками коалиции. Вдоль главной дороги открыты первые лавки. Но покупателей почти нет. Люди лишь там, где продают лепешки и старую, поношенную одежду.

Мирные жители приходят на эти руины, чтобы найти то, что можно продать, и выручить хоть какие-то деньги. Найти работу в Ракке сегодня практически невозможно. Впрочем, из разрушенных домов все ценное давно уже вынесли. Остались только бетонные стены.

Дом, где живет Хасан, и домом назвать трудно. Верхний этаж разрушен ударом авиабомбы. От школы, куда он ходил вместе с друзьями, остался лишь забор с рисунками как напоминание о мирной жизни.

"Мы устали жить на этой свалке, в которую превратился наш город. У меня много детей — все они хотят жить в мире", — рассказала одна из местных жительниц.

После того как бывший опорный пункт в Тель-ас-Самине покинули американские военные, зона ответственности российских патрулей выросла на сотни квадратных километров. А это десятки населенных пунктов. Все передвижения мобильных групп — под прикрытием с неба.

Несколько лет по этим дорогам боевики подвозили в свою "столицу" подкрепление и боеприпасы. И вывозили награбленное — нефть и зерно. Присутствие американцев им не мешало.

Как на севере страны сегодня относятся к военным коалиции, видно на этих кадрах. Сирийские военные не дают проехать колонне американской бронетехники недалеко от города Эль-Камышлы. Представить такое еще совсем недавно было невозможно. Сейчас под охрану российской военной полиции переходят новые объекты и направления. Колоннам под звездно-полосатым флагом приходится искать другие маршруты.