"Металлург" одолел московское "Динамо" по буллитам

Матчем между магнитогорским "Металлургом" и московским "Динамо" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Ни основное, ни дополнительное время не выявило победителя. А в серии послематчевых бросков точнее оказались хозяева льда – 5:4.

В составе "Металлурга" дубль оформил Томаш Филиппи. Также за хозяев льда отличились Сергей Мозякин и Егор Яковлев. Победный буллит оказался на счету Андрея Локтионова. За бело-голубых шайбы забросили Михаил Григорьев, Андре Петерссон, Дмитрий Моисеев и Вадим Шипачев.

"Динамо" с 56 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. "Металлург" с 47 баллами идет восьмым на Востоке.