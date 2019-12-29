Путин и Меркель договорились поддерживать "Северный поток-2"

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье по телефону обсудили несколько тем отношений между двумя странами и общемировых проблем. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Меркель договорились и далее поддерживать проект "Северный поток-2". Стороны положительно оценили успех переговоров о новом контракте на перекачку российского газа по территории Украины на ближайшие годы.

Затронув в разговоре ситуацию в Ливии, Путин и Меркель отметили необходимость наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта. В этом вопросе важную роль должны сыграть усилия ООН и ФРГ.

Лидеры приветствовали воскресный обмен пленными между официальным Киевом и республиками Донбасса.

В конце разговора Владимир Путин и Ангела Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.