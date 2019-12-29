Дортмундская "Боруссия" подписала Эрлинга Холанда

Норвежский футболист "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд официально стал игроком дортмундской "Боруссии". Об этом сообщил сайт немецкой команды. Контракт с 19-летним нападающим заключен до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Эрлинг сумел забить 28 мячей и отдать семь голевых передач в 22 встречах во всех турнирах "Зальцбурга" на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что видеть Холанда в своей команде хотят английский "Манчестер Юнайтед" и итальянские "Ювентус" и "Милан".