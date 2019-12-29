Объявлены победители "Синей птицы"

Большой торжественный финал всероссийского конкурса детских талантов "Синяя птица" завершился в воскресенье, 29 декабря, на телеканале "Россия 1".

Победителями конкурса стали виолончелист Богдан Ефремов, артистка цирка Олеся Шилова и гимнастка Лала Крамаренко.

Специального гранта "Синей птицы" на развитие творческих способностей удостоена Вита Корниенко, которая покорила зрителей своим актерским талантом.

Победителем в номинации "Ораторское искусство" признан Хетаг Хинчагов. Ему вручен приз от радиостанции "Маяк".

Грантом на развитие таланта также награжден оратор Борис Морозов. Жюри отметило его неравнодушие и активную гражданскую позицию.

Специальный приз от компании "Малоежка" — сертификат на мастер-класс Николая Цискаридзе получила Мария Бурова.

Организаторы "Синей птицы" поздравили победителей и поблагодарили всех педагогов, учителей, наставников, а также родителей талантливых детей.