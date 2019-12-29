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29 декабря 201919:49

Рейтинг Трампа растет, несмотря на импичмент

Рейтинг Трампа растет, несмотря на импичмент

Автор: Дмитрий Киселёв

Америка вовсю готовится к президентским выборам. Демократы продолжают травить Трампа в Конгрессе и СМИ. Тема импичмента не затихает. Теперь вот к выборам подключился Пентагон. Газета The Washington Post опубликовала статью о том, что военное киберкомандование разрабатывает удар по России на случай вмешательства Москвы в американские выборы. Абсурд, но, по мнению американцев, российское вмешательство в выборы-2020 вроде как неотвратимо.

"Разведывательное сообщество подготовило секретную дополненную справку, назвав ее "Оценка национальной разведки". В ней утверждается, что главная цель России на выборах 2020 года — прежняя — сеять разногласия. "Она постоянно пытается углубить линии раскола в нашем обществе", — сказал один высокопоставленный американский представитель", — пишет The Washington Post.

В бой вступят американские боевые хакеры: "Одна из мер, которую разрабатывает киберкомандование, направлена против высшего руководства и элиты страны, хотя лично президента Путина она вряд ли затронет, поскольку это будет слишком провокационно. В качестве новой тактики рассматриваются действия против руководителей спецслужб, военачальников, а возможно, и некоторых олигархов. Направляемые им послания будут сопровождаться ограниченными кибероперациями, цель которых — продемонстрировать, что американцы могут взломать ту или иную систему либо аккаунт и нанести ущерб. В таких посланиях будут предупреждения о том, что если вмешательство в выборы не будет прекращено, этих людей ждут серьезные последствия".

Угроза — вымышленная, а вот меры американского государства вполне конкретные: шпионаж и кибертерроризм, а также шантаж российского руководства. У них это считается честным.

Валентин Богданов

Этот ролик на телеканале One America News для Дональда Трампа — лучший новогодний подарок. Не только Джо Байден с сыном Хантером пытались нажиться на Украине, рассказывает журналистка за кадром. Сын спикера нижней палаты, главной сторонницы импичмента Нэнси Пелоси Пол тоже был в деле.

В репортаже мелькают архивные кадры. Вот 2015-й. Пелоси во главе делегации Конгресса США не только прогуляется по Майдану, но и обсудит энергетическую безопасность с Порошенко. А вот уже 2017-й. Два года спустя в Киев пожалует ее сын Пол — гендиректор газовой компании "Вискоил". Поехал на Украину он, правда, уже как исполнительный директор другой компании — Corporate Governance Initiative. Кстати, все видеосвидетельства той поездки из Ссети удалены. Остался только один фрагмент.

Новости про сына Пелоси не случайно выходят на One America News. Съемочная группа именно этого телеканала сопровождала адвоката Трампа Рудольфа Джулиани во время недавней поездки в Киев. Вернулся Джулиани с целым мешком компромата. Например, на Джорджа Сороса.

Уволенная Трампом Йованович была одним из ключевых свидетелей на процессе по импичменту. Закончился он предъявлением Трампу двух обвинений. Но двух демократам мало. Чтобы расширить список статей, им теперь понадобились показания бывшего юриста Белого Дома Макгана, появлению которого перед конгрессменами и противятся республиканцы.

Лишним считают они приход и главы аппарата Мика Малвэни и вызов бывшего советника по нацбезопасности Болтона. Торг вокруг приглашения в Сенат свидетелей — главная причина, по которой импичмент завис между двумя палатами Конгресса.

Митч Макконел — лидер сенатского большинства. Оно — за республиканцами. Демократов возглавляет Чак Шумер. Именно он настаивает на новых показаниях, чем радикально отличается от самого же себя образца двадцатилетней давности. В 1999-м импичмент предъявляли Биллу Клинтону, и его однопартиец Шумер от свидетелей отбивался как мог.

"Это не уголовный процесс, это то, что было заложено отцами-основателями в Конституцию. И, конечно же, это не суд присяжных, куда нас вызывают и допрашивают, это немного другое", — сказал Чак Шумер.

Еще больше шаткими позиции оппонентов Трампа делает Джо Байден. Грозит открыто плевать на сенатские повестки. То есть делать ровно то, за что Трампу и предъявили импичмент.

"Я не пойду, так как это все играет на руку Трампу, он хочет перевести фокус. суть в том, что я не знаю ни одного человека, включая этого бандита Джулиани, моего соотечественника, который бы встал и сказал: я выполнял свою работу. Все, кто свидетельствовали под присягой, говорили: Байден выполнял свою работу и делал это хорошо. Это все отвлечение внимания — игра, в которую Трамп играем постоянно, на протяжение всей своей карьеры", — уверен Байден

Будучи вице-президентом, Байден играл в одной команде с Обамой, но так и не дождался от него поддержки став кандидатом. У 44-го президента США своя фаворитка в битве за место 46-го.

"Элизабет — дочь дворника, которая стала самым непримиримым защитником среднего класса", — заявил Барак Обама.

Пишут, что поддержать выбор Обамы уже согласились 200 его самых известных сторонников. Теперь они собирают подписи за Уоррен, помогают искать спонсоров. Для Байдена — как удар под дых.

"Странная история получается. Есть бывший президент Обама, вице-президент которого участвует в президентской гонке, а он выступает с заявлениями в защиту Уоррен. А как же любовь, подумает бывший вице-президент, я же был с тобой 8 лет, мог бы и поддержать. Но есть и другой момент: все говорят о том, что должен появиться кандидат, который перевернет все. И вот Обама решил выступить как серый кардинал со своим кандидатом, и этого уж никто не ожидал", — сказал один из телевизионных экспертов.

Кандидатом, который перевернет все, заткнув за пояс всех, вообще-то мечтал стать Майкл Блумберг. Но, несмотря на астрономические рекламные бюджеты, рейтинг его растет слабо, вяло вращаясь где-то в районе 5%. Нарастить базу поддержки в штабе миллиардера думали с помощью обзвонов, но телефон оказался безнадежно испорчен.

Голосовать за Блумберга избирателей в Калифорнии агитировали женские голоса. Кто бы мог подумать, что принадлежат они обитательницам одной из тюрем в Оклахоме. Call-центры за колючей проволокой принадлежали компании ProCom, которую в качестве подрядчика и наняли сотрудника штаба миллиардера.

Когда заключенный звонит и говорит, голосуйте за Блумберга, — это очень странная и отталкивающая история. Но такие истории теперь — через одну. Даже знакомые рождественские сказки звучат на Новый на недобрый лад. Канадский телеканал CBC, например, взял и вырезал фрагмент с Трампом из комедии "Один дома-2". Короткий эпизод в холле нью-йоркской гостиницы "Плаза", где Трамп, столкнувшийся с героем Макколея Калкина, сыграл самого себя, исчез из эфира канадского телевидения через считаные дни после того, как президент США с теплотой вспомнил об этой маленькой, но яркой роли.

"Я был немного моложе. И для меня было честью сделать это. Молодые ребята говорят: "Я только что видел вас в фильме!" Это большой рождественский хит — один из крупнейших. Так что для меня честь участвовать в чем-то подобном, всегда приятно видеть успех", — признался Трамп.

Канадцы уже оправдываются: мол, сцену вырезали, чтобы засунуть больше рекламы, еще в 2014 году, когда купили права. У Трампа, конечно, свое объяснение. За монтажными ножницами он разглядел руку канадского премьера, отношения с которым у хозяина Белого дома совсем разладились.

"Думаю, что Джастину не очень нравится, что я заставляю его раскошеливаться за НАТО или торговлю", — написал Трамп.

Там же, в Twitter, отца поддержал сын. Дональд Трамп-младший назвал решение канадских телевизионщиков жалким и ничтожным. А известный американский консерватор Чарли Кларк объяснил исчезновение сцены тем, что она "показывает человеческое лицо того, кого левые любят выставлять бесчеловечным".

Режиссер Майкл Мур в симпатиях к Трампу тоже не замечен, но он всегда — за правду. "Если бы выборы прошли сегодня, я уверен, что он бы выиграл", — отметил Мур. И данные опросов это только подтверждают.

Последнее исследование Gallup показывает, что рейтинг Трампа вырос на 6% с момента, когда Палата представителей занялась импичментом. Сейчас он составляет максимальные за все двенадцать месяцев 45%. С такими показателями, конечно, вдвойне приятно встречать Новый, к тому же выборный, год.

Текст: "Вести недели"

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