"Челси" обыграл "Арсенал" в лондонском дерби

В Англии состоялась игра 20-го тура регулярного чемпионата АПЛ по футболу между лондонскими "Арсеналом" и "Челси". Победу в дерби праздновали "аристократы" со счетом 2:1. "Канониры" не могут выиграть уже пять матчей подряд.

Хозяева поля вышли вперед на 13-й минуте усилиями Пьера-Эмерика Обамеянга. Футболисты "Челси" отыгрались в концовке второго тайма. Автором гола стал Жоржиньо. А еще через четыре минуты победный гол за "синих" забил Тэмми Абрахам.

"Челси", набрав 35 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата. "Арсенал" с 24 баллами идет 12-м.