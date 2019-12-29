"Ростелеком" опроверг утечку данных пользоватлей "Госуслуг"

"Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства. Как рассказали ТАСС в пресс-службе "Ростелекома", электронное правительство работает штатно, а данные россиян в безопасности.

По словам специалистов, утечек из единой системы идентификации и аутентификации не было.

Как отметили в пресс-службе, проблема, о которой написал ряд СМИ, могла возникнуть в функционировании регионального мобильного приложения "Госуслуги Югры". Эта программа работает автономно от портала госуслуг и разрабатывается по заказу Департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО.