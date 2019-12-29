Дмитрий Киселёв рассказал о вторжении роботов

Уходящий год радикально сблизил человека и робота. Мы все больше стали говорить об искусственном интеллекте, а тем временем по Москве уже ездят десятки беспилотных автомобилей от компании "Яндекс" в рамках правительственного эксперимента по тестированию беспилотного транспорта.

В этом году начались и тестовые заезды беспилотного автомобиля "КамАЗ-4308" — пока на заводской площадке, но зато такая машина управляется довольно точно и чувствует свои габариты — с погрешностью не более пяти сантиметров.

Летом на МКС успешно слетал первый в истории человекоподобный робот-космонавт — Федор. Его всем даже хотелось одушевить, многие подписались на его аккаунт и оценили чувство юмора, когда тот объяснил задержку со стыковкой корабля со станцией тем, что попал в космическую пробку, а потом еще и пожаловался на космонавта Алексея Овчинина за то, что тому в какой-то момент пришла в голову идея треснуть Федора молотком. Ничего такого не случилось, но Федор все же пожаловался.

В этом же году свинья Роза уже второй раз родила после того, как академик Дмитрий Пушкарь успешно вылечил ее от бесплодия, сделав операцию с помощью отечественного хирургического робота-ассистента.

В Сеченовском университете впервые в этом году проведены уже десятки операций с помощью робота-травматолога. Все прошли успешно и без осложнений. Разработка не имеет аналогов в мире и используется для эндопротезирования коленного сустава. Хирург при этом в начальной стадии операции обеспечивает роботу доступ к коленному суставу, проводит оцифровку нужной зоны и ставит задачу, а уже потом робот справляется с основным этапом операции за 17 минут. Финальная часть протезирования за хирургом, но точность хирургического робота недоступна человеку.

Робот "Промобот" от компании-резидента Сколково в этом году впервые стал штатным сотрудником пермского многофункционального центра госуслуг — МФЦ. Он консультирует клиентов, помогает им с навигацией и заполнением документов. Эти российские роботы работают уже в трех десятках стран мира.

В мире робототехника стремительно развивается, и роботов не только берут в штат, но где-то им даже дают гражданство. Первым роботом с гражданством еще в позапрошлом году стала София. Ее создатель — дизайнер Дэвид Хэнсон. Когда-то он трудился в Walt Disney, а потом основал в Гонконге компанию имени себя — Hanson Robotics. Софии в Саудовской Аравии разрешили не закрывать черным лицо и даже сделали еще одно послабление, ведь по закону немусульманин в Саудовской Аравии получить гражданство не может. В Эр-Рияде провели внутреннюю работу и сочли, что будет исключение. София — красотка, она способна изображать человеческие эмоции, ворковать сладким голосом и поддерживать беседу.

Успехи в точной механике, изобретении небывалых материалов, робототехнике и искусственном интеллекте позволили в этом году создать человекоподобных роботов нового поколения для занятия-сексом. Большинство из умных секс-машин — в образе женщин, что вызывает протест у феминисток. Искусственная кожа на ощупь уже практически неотличима от человеческой в разных местах, температура тела — 36,6 или любая по желанию пользователя, с внешностью проблем нет, с мимикой — все меньше, артикуляция губ соответствует произносимому.

У таких роботов есть память, они узнают людей, шутят, подстраиваясь под особенности чувства юмора своего владельца, имитируют оргазм, отправляют sms и даже способны в себя по-настоящему влюбить. Ничего удивительного, ведь если исстари влюбляли в себя литературные персонажи, потом киногерои, то почему теперь это недоступно секс-роботу?

Тем более что и куда более простые игрушки уже давно сделали это. Вот, например, японец Накадзима-сан. Ему — за 60. Женился на кукле. Нянчится с ней, вывозит на прогулки и даже приглашает с собой в бар. Так — уже несколько лет, проявляя удивительную преданность.

"Раньше я не мог себе представить, что значит жить с куклой, а не в браке с женой. Но сейчас уже могу. В последнее время у мужчин деградировало представление о жизненных ценностях. Женщины совершенно потеряли уверенность в том, что наличие рядом мужчины дает ей благополучное будущее. И получается, что люди практически перестали стремиться к браку", — считает Накадзима.

Накадзима-сан говорит о Японии. И, быть может, с чрезмерным обобщением. Но все же факт, что в Японии — жесточайший демографический кризис, а многие считают, что страна — на грани вымирания. Но можно посмотреть на дело и с другой стороны. Сами куклы, а в перспективе и секс-роботы, несут человечеству и новые возможности, и огромную угрозу.

Если говорить о возможностях, то какая-нибудь Саманта — детище испанского мастера Серхи Сантоса — вполне себе избавляет мужчин от двух главных страхов перед сексом, что распространяет сегодняшняя культура. Первый — риск заразиться. Без секса жизнь и вправду гигиеничнее. И второй — риск обвинений в сексуальных посягательствах. Многие ведь на Западе думают, уж если оскароносный Вайнштейн со всеми своими адвокатами так попал — вплоть до принудительного лечения курсом гормонов — то что могут сделать со мной?! А тут – Саманта: она и подстроится, и пошутит, и не обидится.

А с девушкой-роботом даже можно сыграть и свадьбу. По крайней мере, так уже три года назад сделал китайский специалист по искусственному интеллекту Цзяцзя Чжэню. Близкие все торопили его с созданием семьи, а найти себе подходящую пару Цзяцзя смог, лишь влюбившись в искусственную подругу.

Впрочем, до свадьбы доходит не всегда. Вот, что говорит японский продавец кукол: "Когда ты занимаешься любовью с женой, это же довольно хлопотно. А когда ты с куклой, все это не имеет никакого значения. Что касается срока службы, не могу точно сказать. Например, сравним со смартфоном. Можно по 30 сообщений в день отправлять, а можно раз в три дня почту открыть. Ну, и в зависимости от частоты пользования через год состояние смартфона будет разным".

Так или иначе, а известный британский футуролог и инженер доктор Йен Пирсон уже заявил, что к середине нашего века традиционный секс отойдет на второй план, а секс с роботами станет популярнее, то есть уже при ныне живущем поколении.

Трудно поверить, но факт, что направление развивается со скоростью взрыва. Не случайно на Западе появилась уже и новая сексуальная ориентация — цифросексуал. В нем — два направления: секс-VR — в очках виртуальной реальности — и секс с роботом. Что касается продолжения рода, то эту проблему будут решать опять же технологии — ЭКО и в перспективе искусственная матка. Так надежнее.

Понятно, что для человечества, если мы не подготовимся к такому переходу заранее, последствия могут быть катастрофическими. Ведь если переключиться на роботов и "вынуть" из общества ту межполовую энергию, которая образуется между мужчинами и женщинами даже безо всякого секса, то можем ли мы себе представить, как это повлияет хотя бы на этикет, культуру, семью?

Если робот станет заведомо более приятным собеседником и партнером, чем ближнее живое существо, то во что превратятся отношения "человек – человек"? И как повлияет это отчуждение на жизнь городов и стран, общественные иерархии, воспитание детей, представления о прекрасном и представления о добре и зле? Старик Фрейд рискует оказаться безнадежно забытым. Дополнять придется многие законы, включая Гражданский и Уголовный кодексы. А то, что грядущее вторжение роботов с элементами искусственного интеллекта в жизнь человечества многое изменит, так это к бабке не ходи. Понятно, что обществу и его институтам нужно готовиться: школе и системе образования в целом, семье, Церкви, военным, законодателям…

Кстати, летом этого года депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров внес законопроект о запрете организации борделей и притонов с использованием секс-кукол и секс-роботов. Если вы думаете, что это шаг на упреждение, то это не так. В России подобный бизнес уже развивается. И вполне себе легально. Как форма гостиницы, куда можно зайти на час-два или даже остановится на ночь. Заведения работают по иностранной франшизе.

Ну и, наконец, несколько роботических образов наших дней. Поссийская робокрасавица Betsy выступила недавно с новогодними поздравлениями в префектуре Зеленограда. При этом распевала песни и загадывала загадки.

Японский профессор Хироси Исигуро сначала прославился тем, что создал робота по своему подобию, и вот теперь 10-летний мальчик копирует мимику людей, моргает при разговоре, имитирует походку человека.

Китайские инженеры сделали компаньона для детишек. Alpha — лучший подарок на Новый год. Alpha знает пока только китайский и английский. Может прочитать стишок или спеть песенку, готов поддержать простой диалог, а еще поможет с занятиями йогой, напомнит позвонить или поздравить друзей с днем рождения. Уже появилась и уменьшенная версия.

Но механический человек не венец творения. В Германии увлекаются бионическими роботами. Муравьи, бабочки, стрекозы, чайки, кенгуру… Сходство — невероятное.

Впрочем, американцы удивляют роботом-акробатом Atlas... Хотя и не всегда безупречно.

В общем, мир меняется. 2020 год наверняка приблизит и новые времена. Надо стараться.