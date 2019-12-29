КХЛ. "Спартак" уступил "Сочи" в овертайме

Встреча между ХК "Сочи" и московским "Спартаком" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги получилась малорезультативной. Лишь в овертайме хозяевам льда удалось размочить счет усилиями Сергея Шмелева. Итог – 1:0 в пользу черноморской команды.

Форвард "Сочи" отличился на второй минуте дополнительного периода. Вратарь хозяев льда Илья Проскуряков отразил в этой встрече 20 бросков, оформив первый "сухарь" в нынешнем сезоне. Кроме того, он записал на свой счет результативный пас.

Черноморские хоккеисты набрали 41 очко и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" с 54 баллами идет на Западе четвертым.