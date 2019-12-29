Задержаны граждане РФ, готовившие теракты в Санкт-Петербурге на Новый год

Сотрудники ФСБ России задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Там уточнили, что задержать подозреваемых удалось 27 декабря после информации, предоставленной США. Известно, что совершить теракты злоумышленники планировали в местах массового скопления людей. У задержанных, готовивших теракт, изъяты материалы, подтверждающие их намерения.

Ранее Владимир Путин поблагодарил по телефону американского президента Дональда Трампа за помощь в предотвращении теракта. Мировые лидеры договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

В 2017 году спецслужбы США также предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, а также в других людных местах города. Всего в России с начала года предотвращено 33 теракта.