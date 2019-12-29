2019-й. Великие ушедшие

29 декабря мы простились с Галиной Волчек. Невероятно талантливая, сильная женщина. Актриса и режиссер. Последние 30 лет — художественный руководитель театра "Современник". Галина Борисовна ушла на 87-м году жизни. С самого утра на прощание с Волчек в дорогой для нее "Современник" пришли тысячи людей. А позже — похороны на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с Марком Захаровым.

Мы по традиции вспоминаем тех, кто дорог России и каждому из нас, кто покинул нас в этом году. Эти люди оставили яркий след в жизни России.

Он ведь делал нас лучше, смех — веселее, а слезы – чище. Говорил: "Как часто я неспособен ощутить ту грань, что отделяет жизнь от вымысла". Георгий Данелия. Его фильмы — как воздух и вода. Мы состоим из них. Мудрый взгляд, удивительная ирония и целый мир, где под летним дождем гуляют счастливые люди, а "Осенний марафон" длится бесконечно.

Грузины "московского разлива", они и ушли друг за другом. Марлен Хуциев. Жил и работал несуетно. Фильмы — будто свежего воздуха глоток. Вместе с "Весной на Заречной улице" оттепель пришла. "Июльский дождь" накрыл советское кино "новой волной". "Застава Ильича" честно и свободно рассказала о первом послевоенном поколении.

Человек в белом скафандре на фоне черной Вселенной. Алексей Леонов. Первый землянин в открытом космосе. Из того самого, первого, космического отряда. Участник первой международного миссии "Союз" – "Аполлон". Никаких преград. Ни в космосе, ни на Земле. И вся жизнь — служение Отечеству.

Ее стихией был русский язык. Миссией — его сбережение. Людмила Вербицкая. Главный русист планеты. Эталонная грамотность. Виртуозное владение словом. В родном университете она прошла путь от лаборанта до ректора т мечтала, чтобы мир заговорил по-русски.

Лучший Бендер в кино. Лучший Чацкий в театре. Не просто играл — искал правду. Больше, чем артист: мыслитель, писатель, режиссер, драматург. Сергей Юрский. Его любимая фраза — "Вода всегда течет вниз". Он шел вверх. И всегда против течения.

Человек, опередивший время. Легенда мировой физики. Без открытий Жореса Алферова немыслим современный мир. Его Нобелевская медаль в 2000-м вернула веру в отечественную науку. На трибунах академических и политических он всегда боролся за будущее России, которое видел в науке и технологиях.

Несравненная Аксинья, какой ее увидел Шолохов и признали казаки. Королева сцены Малого театра. Всегда со своей страной даже в неожиданном амплуа — на протяжении 17 лет возглавляла Федерацию художественной гимнастики. Элина Быстрицкая — великая, несгибаемая и очень красивая женщина.

18 лет во главе столицы. Юрий Лужков. Он родную Москву превращал в мегаполис. Возрождал храм Христа Спасителя, реконструировал Манежную площадь, строил Третье транспортное. Яркий, неординарный политик. "Крепкий хозяйственник". Человек своего времени.

"Кармен" — как экзамен. Оперная критика о мастерстве Ирины Богачевой писала: "Безупречна". Роскошная. Блистательная. Ей рукоплескал весь мир, но сценой жизни была родная Мариинка.

Дважды президент, дважды премьер, трижды министр и на протяжении 18 лет мэр Парижа. Жак Ширак. Он возродил во Франции идеологию голлизма — независимой внешней политики. Настаивал на многополярном мире. Мудрый политик, интеллигент, эрудит и большой друг России.

Партитуры в его руках дышали. Сердце музыки билось. Потомственный дирижер. Марис Янсонс. Человек с мировым именем, латышской кровью и русской душой. Сверкающий бриллиант в короне мировых оркестров.

Что за праздник без колоритных тостов Михалыча — самого "народного" генерала в России! Алексей Булдаков после выхода на экраны "Особенностей национальной охоты и рыбалки" стал звездой национального масштаба.

Есть такая профессия — Родину защищать. Махмут Гареев. Генерал шести войн. Первый бой он принял, будучи командиром роты в 1942-м подо Ржевом. Победу встретил майором. Вся жизнь — в строю.

Любимый мужчина советской эстрады 80-х. Сергей Захаров. Пластинки — огромными тиражами. На концерты не достать билет. Успех подтвердила и роль в "Небесных ласточках".

Муза разведки. Гоар Вартанян. Им с мужем Геворком не было и 20, когда предотвратили покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране. Десятилетия работы — и ни одной ошибки резидента. Обезоруживающее обаяние.

Талантливый и неординарный, прямолинейный и жесткий. Бунтарь. Профессионал. Сергей Доренко. Голос, образ, стиль — Доренко — символ журналистики 90-х. НТВ, ОРТ, ТВ-6, ВГТРК и радио "Говорит Москва". Каждый эфир — событие. Жизнь на скорости и смерть на крутом вираже.

"Золотой соловей". Карел Готт. Его боготворили в Чехословакии и независимой Чехии. Его любили в Советском Союзе и России. "К нам приезжает каждый год певец из Праги Карел Готт".

Авиаконструктор. Последний из легенд, тех, кто не просто "строил самолеты", а ковал авиационную мощь страны. Генрих Новожилов. Это он создал знаменитый Ил-76. Поднял в воздух Ил-86. Руководил строительством борта номер один и был уверен: предела конструкторской мысли нет.

Его мелодии и есть любовь. Нежная, светлая, настоящая. Мишель Легран. Романтик. Он обожал Россию, и это чувство всегда было взаимным.

Космонавт номер пять. Дважды Герой Советского Союза. "Ястреб" — в июне 1963-го позывной Валерия Быковского облетел весь мир. Пять суток он провел в одиночном космическом полете. Первым сделал профессиональные снимки Земли из космоса.

А в августе 1978-го — 124 витка на борту орбитальный станции "Союз-6" они совершили вместе — Валерий Быковский и Зигмунд Йен. Первый и единственный летчик-космонавт в ГДР. Исторический полет открывал человечеству горизонты сотрудничества.

Вдохновение не посещает ленивых — это философия композитора Евгения Крылатова. Его "крылатые" мелодии будут с нами всегда. Его волшебная музыка творит чудеса, потому что возвращает в детство.

Он до последнего боролся- когда рушилась его страна. Спокойно говорил, когда с трибун кричали. Анатолий Лукьянов. Имя, которое в эпоху крушения Союза знал каждый. Последний председатель Верховного совета СССР.

Поистине народный артист. Владимир Этуш. Жизнь — как повесть о настоящем человеке. Добровольцем ушел на фронт, был ранен в бою и вернулся служить театру. И сколько бы ни отвечал взаимностью кино, сердце принадлежало любимой и единственной вахтанговской сцене.

Музыкальный космос. Гия Канчели. Его волшебные мелодии будто сотканы из снов и воспоминаний, и от них всегда хоть на секунду, но перехватывает дыхание. Друг и соавтор Данелии. Они и в вечности вместе.

Он верил, что в истории останутся только истинные романтики. Любил, когда в театре "одна тишина сменяется другой". Марк Захаров. Его имя и есть "Ленком". Он сотворил обыкновенное чудо — прославил храбрецов, которые поднимаются по лестнице прямо в небо, спел "аллилуйя любви", что больше жизни сильнее смерти. И вслед за своим Мюнхгаузеном завещал нам улыбаться во что бы то ни стало.