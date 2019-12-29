Меркель и Макрон назвал обмен пленными "положительным шагом"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают обмен пленными, состоявшийся сегодня в Донбассе, положительным шагом.

Об этом говорится в заявлении представителя германского правительства Мартины Фиц. По ее словам, этот шаг был оговорен лидерами стран "нормандской четверки", куда входят Украина, Россия, Германия и Франция. Договоренности об обмене удалось достичь на саммите 9 декабря. Это "долгожданный гуманитарный жест", который должен "помочь восстановить доверие между обеими сторонами" конфликта, говорится в сообщении.

В Евросоюзе надеются на продолжение переговорного процесса в рамках Нормандского саммита, заявили в Брюсселе. Состоявшийся сегодня обмен пленными в ЕС назвали "желанным примером" реализации достигнутых договоренностей в рамках "нормандского формата". И выразили надежду на "наращивание этого импульса".