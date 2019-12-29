Россия достроит "Северный поток-2", несмотря на санкционный произвол

Неприятные новости из США. Санкции против европейских компаний-строителей газопровода "Северный поток-2" вступили в силу. Никаких отсрочек не будет. Укладка труб по дну Балтийского моря из России в Германию приостановлена. Все для того, чтобы вместо нашего по трубе американский сжиженный газ хлынул в Европу.

Глава Министерства энергетики Александр Новак заверил, что у России есть возможность достроить наш газопровод "собственными средствами". И сделано это будет в 2020 году. Что это за собственные средства? Может, боевые водолазы? Новак не уточнил. Но в любом случае уверенность у правительства есть.

Трубоукладчик "Академик Черский" был куплен "Газпромом" в 2016-м как раз на этот случай: если европейские компаний прекратят строительство "Северного потока-2" под давлением американских санкций. Теоретически российское судно с задачей справится.

"Черский" может укладывать трубы диаметром до 1,5 метра. У "Потока" максимальный диаметр меньше — 1,4. Но от текущего местоположения — порта Находки — до Балтики ему идти месяц.

Гораздо ближе — в немецком порту Мукран — сейчас баржа "Фортуна". Она уже укладывала первые 13 километров двух ниток газопровода. Плоскодонное судно может работать в прибрежных водах на глубине до 200 метров. Но из-за отсутствующей системы динамического позиционирования, чувствительно к непогоде. Дания, в чьих водах случилась вынужденная пауза, может не допустить баржу к укладке.

"Балтийское море — мелководное. В крайнем случае можно еще договариваться с третьими странами, с тем же самым Китаем, который тоже идет семимильными шагами по пути развития собственных технологий, в том числе в области морских строек", — сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Трубоукладчик "Солитэр" швейцарской AllSEAS работы прекратил, но из Балтики пока не уходит. Стоит на якоре возле датского Нюборга. Несмотря на рекордный темп — 5 километров труб в день — швейцарцам не хватило нескольких недель, чтобы достроить оставшиеся 160 километров. США словно вцепились в уходящий поезд, чтобы остановить проект, готовый на 94%.

Они бьют по интересам значительного количества европейских стран, о чем руководители Европы уже недвусмысленно сказали. Это действительно методы неконкурентной борьбы — в противоречие со всеми международными договоренностями и принципами международного права и международной торговли.

- США тоже соображениями энергетической безопасности Европы объяснили свои санкции?

- У них другое представление, когда речь идет о чужой энергобезопасности. Если бы речь шла о собственной энергобезопасности, я думаю, что решения бы принимались другие, — подчеркнул Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства РФ.

Прикрываясь странным тезисом о защите Европы от энергошантажа России, Вашингтон банально расчищает для себя рынок сбыта дорогого американского СПГ. Против вмешательства во внутренние дела и угрозы суверенитету Германии резко высказалась канцлер Меркель. С открытым протестом выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Комиссия ЕС решительно выступает против санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проектах в соответствии с правовыми нормами", — заявила она.

Ради стабильности поставок газа в Европу Россия пошла на компромисс с Украиной. "Газпром" уже перевел "Нафтогазу" 2 миллиарда 900 миллионов долларов по решению Стокгольмского арбитража. Киев в ответ отказывается от дальнейших исков на 19 миллиардов. Стороны заключают новый транзитный договор на 5 лет.

"Был выбор между плохим и очень плохим. 2,9 миллиарда долларов для "Газпрома", для нашей страны — тяжелое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше", — отметил Дмитрий Козак.

"Турецкий поток" американцы перекрыть не успели. Его запустят уже в начале января. ."Северный поток-2" Россия обязательно достроит в 2020-м, несмотря на санкционный произвол США.

"Попросил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе США, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении США. И доложить мне предложения, которые будут вами проанализированы", — заявил премьер Дмитрий Медведев.

"Мы будем принимать взвешенное и адекватное решение. Газопровод будет достроен, невзирая ни на какие санкции и ограничения. Мы понимаем, как это делать", — заверил Козак.

Разработка вариантов достройки "Северного потока-2" идет полным ходом, но деталей в правительстве раскрывать пока не хотят, чтобы не навредить главному — энергобезопасности европейских потребителей.