Стал известен состав сборной России на матч молодежного чемпионата мира с США

В матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года сборная России сыграет с национальной командой США. Тренерский штаб российской команды во главе с Валерием Брагиным определился со стартовым составом на предстоящее противостояние.

Вратари: Мифтахов (Аскаров);

Первое звено: Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;

Второе звено: Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;

Третье звено: Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;

Четвертое звено: Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.

Напомним, на старте турнира российские хоккеисты уступили чехам (2:3 ОТ), а затем разгромили канадцев (6:0). Матч США – Россия состоится в воскресенье, 29 декабря, и начнется в 21:00 по московскому времени.