Москвичей ждет предновогодняя метель

В предстоящий понедельник, 30 декабря, москвичей и гостей столицы ожидает настоящая метель, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пообещал, что в первой половине дня будет еще холодно, однако после полудня начнутся изменения — к столице приближается "ложбина низкого давления". А это значит, что усилится ветер: его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Кроме того, пойдет снег, поэтому начнется настоящая метель, пишет ТАСС.

По прогнозам Вильфанда, в понедельник земля покроется снегом примерно на три-четыре сантиметра.