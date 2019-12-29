США нанесли удар по пяти объектам "Хезболлах"

Пять объектов "Хезболлах" в Ираке и Сирии были атакованы, сообщил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.

Точечные оборонительные удары были нанесены, чтобы обезвредить группировки и помешать им атаковать силы коалиции.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Ирак с необъявленным визитом. Он побывал на американской военной базе Айн-аль-Асад, расположенной в провинции Анбар, передает РИА Новости.

До этого военная база рядом с городом Киркук была обстреляна, один американец погиб, несколько военнослужащих были ранены.