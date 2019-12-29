Российские хоккеистки вышли в четвертьфинал молодежного чемпионата мира

В рамках заключительного матча группового этапа женского молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России обыграла национальную команду Финляндии со счетом 4:2 (1:1, 3:1, 0:0).

У победителей встречи дубль оформила Кристи Шашкина (22-я, 25-я минуты) и по разу отличились Полина Лучникова (2) и Илона Маркова (37), а в составе финской команды шайбы забросили Нелли Лайтинен (18) и Санни Рантала (21).

👧🏼 Лучшим игроком в составе россиянок по итогам матча признана нападающая Кристи Шашкина, на счету которой дубль. Поздравляем! #снамироссия pic.twitter.com/zl2WazDPYs — Хоккей России (@russiahockey) December 29, 2019

На старте турнира российские хоккеистки уступили канадкам (2:3 ОТ), затем проиграли американкам (0:1) и с четырьмя очками заняли третье место в группе А. Таким образом, россиянки вышли в четвертьфинал турнира, своего следующего соперника они узнают позднее.