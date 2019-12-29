В христианской церкви Техаса неизвестный открыл огонь, двое убиты

В американском штате Техас в одной из церквей города Уайт Сеттлмент произошла стрельба. В ходе причастия в здание ворвался человек в военной форме с дробовиком и открыл огонь, передает канал "Россия 24".

В результате два человека погибли, один ранен и находится в критическом состоянии. В преступника выстрелил служитель церкви. Власти пока не уточняют, убит ли он.

Представитель пожарного управления города Форт-Уэрт (штат Техас) Майк Дривдал не подтвердил информацию о стрельбе в церкви, но сообщил о троих пострадавших. Мотивы преступления неизвестны, передает ТАСС.