В Белоруссии рассчитывают, что Лукашенко и Путин еще пообщаются до Нового года

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой надеется "на какой-то контакт" белорусского лидера Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным до конца текущего года. Дело в том, что у двух стран остаются разногласия по нефти, газу и в налоговой сфере.

Крутой напомнил, что эти три вопроса были обозначены после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге в декабре, и они на сегодняшний день остаются неурегулированными. Остальной пакет "дорожных карт" согласован.

"Поэтому надеемся, что до конца года еще будет какой-то контакт на уровне лидеров наших стран, и они определят определенные развязки по этим темам", — приводит слова вице-премьера РИА Новости. Крутой добавил, что здесь нужно "просто принятие политического решения".

Он заявил также, что Белоруссия в рамках интеграции с Россией не будет отказываться от белорусского рубля и не планирует переходить на другую валюту.

К 20-летию союзного договора между Россией и Белоруссией было предложено принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Была создана белорусско-российская группа по выработке интеграционных предложений. Стороны разрабатывают 31 проект отраслевых "дорожных карт" в различных сферах.

По итогам переговоров президентов двух стран в Санкт-Петербурге министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов: в сфере нефти, газа и налогов.