Сборная России проиграла команде США в матче молодежного чемпионата мира

В третьем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду "Остравар-Арены" в чешском городе Острава проиграла национальной командой США – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).

Счет в игре на 37-й минуте открыл американский форвард, уроженец Ташкента Артур Калиев, спустя семь секунд Ник Робертсон удвоил преимущество своей команды. На второй минуте третьего периода Калиев оформил дубль, сделав счет в игре 3:0.

На 43-й минуте россияне одну шайбу отыграли, отличился защитник Александр Романов, которому ассистировали Никита Александров и Даниил Журавлев.

Напомним, на старте турнира российские хоккеисты уступили чехам (2:3 ОТ), а затем разгромили канадцев (6:0). Американцы же одержали вторую победу кряду и с шестью очками вышли в лидеры группы B, опередив Россию, в активе которой три очка. В следующем матче турнира сборная США 30 декабря сыграет с Чехией, а россияне на следующий день встретятся с немцами.