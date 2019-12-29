Во Франции около 100 лыжников провели 2 часа между небом и землей

На востоке Франции в результате механической поломки на горной канатной дороге 97 человек провели более двух часов на подвешенных к тросу сиденьях.

Инцидент произошел на курорте Сер Шевалье, расположенном в департаменте Верхние Альпы, сообщает ТАСС. Операция по эвакуации лыжников проводилась местной спасательной службой и отрядом горной жандармерии. В результате их действий, проводимых с использованием вертолета и наземных спецсредств, все пассажиры канатной дороги были спущены на землю с более чем 10-метровой высоты. Пострадавших в результате инцидента нет.