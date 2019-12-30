Рубль в январе: Brexit затмит всё

По оценкам Информационно-аналитического центра (ИАЦ)"Альпари", рубль завершает декабрь в отличном настроении и на подъёме. "Россиянин" по отношению к доллару вырос в декабре на 3,4% и почти на такую же величину подорожал по отношению к евро (на 3,3%). В третьей декаде декабря рубль обновил годовые максимумы и уже вернулся на уровни 2018 года, до введения "трамповских" санкций. В декабре рублю оказали поддержку высокие цены на нефть. Так, нефть сорта Brent подорожала за месяц на 8,6% после решения ОПЕК+ о продлении соглашения о сокращении добычи нефти на первый квартал 2020 года. Кроме того, наметившийся компромисс между США и Китаем по выходу из торгового конфликта и отказ обеих стран взаимно повышать таможенные пошлины в декабре также позитивно повлиял на мировые финансовые рынки.

А что же "россиянина" ждёт в начале нового 2020 года?

После новогодних праздников выйдет статистика Росстата по инфляции потребительских цен за декабрь и весь 2019 год. Мы полагаем, что по итогам 2019 года инфляция не превысит 3,6%, и если инфляция останется на том же уровне, это будет положительно воспринято валютным рынком. Отметим, что совет директоров Банка России первое заседание по ключевой процентной ставке в 2020 году проведёт только в феврале, так что в течение января рубль будет лишён одного из важных ориентиров.

Однако 23 января решение по процентной ставке примет Европейский центробанк. Полагаем, что с высокой вероятностью процентная ставка ЕЦБ останется без изменений на нулевом уровне. Отрицательные процентные ставки в последнее время часто подвергаются критике, а ещё в ноябре заработала программа покупки активов ЕЦБ на открытом рынке, так что смягчение монетарной политики уже идёт, и вряд ли европейский регулятор будет принимать дополнительные меры для этой цели. Решение ЕЦБ, скорее всего, не окажет существенного влияния на курс евро, так как евро больше ориентируется на ситуацию с Brexit, отмечает заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", кандидат экономических наук Наталья Мильчакова.

29 января ФРС США обнародует первое в новом году решение по процентной ставке. Мы считаем, что процентная ставка на январском заседании опять останется без изменений — на уровне в 1,5-1,75%. Для рубля эта новость, скорее, станет небольшим негативом и поводом для коррекции вниз, тем не менее, если между Китаем и США снова не возникнет трений, то обвала рубля можно не ждать.

А 31 января весь мир повернётся в сторону Евросоюза и выходящей (теперь уже с очень высокой вероятностью) из ЕС Великобритании. Напомним, что в конце декабря парламент Соединённого Королевства наконец-то принял большинством голосов законопроект о Brexit, а ранее о неизбежности выхода Великобритании из ЕС заявила королева Елизавета II. Brexit станет краткосрочным негативом для евро, хотя сильный обвал вряд ли случится, так как новость уже хорошо знакома рынку. А для британского фунта стерлингов могут наступить трудные времена. Но российский рубль это значимое для мировой экономики событие напрямую не сильно затронет: Великобритания крупным торговым партнёром России не является.

В начале 2020 года мы рекомендуем распределить сбережения между рублём и долларом США примерно в равных долях. Так как ставки по валютным депозитам очень низкие, лучше обратить внимание на высоконадёжные американские акции или евробонды, номинированные в долларах.

По курсу доллара к рублю в декабре мы ожидаем 61-63 рубля за доллар, по курсу евро к рублю — 68-71 рубль за евро.