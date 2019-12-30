В Европе позитивно оценили обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом

Европейская пресса полна оптимизма. "Это первый конкретный шаг после парижской встречи нормандской четверки с надеждой на будущее", — пишет французская "Лё Монд".

Немецкая "Дойче Велле" назвала обмен пленными – "долгожданным гуманитарным жестом перед празднованием Нового года и православного Рождества, который должен помочь восстановить доверие между двумя странами".

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил участников трехсторонней контактной группы и отметил – это развитие событий полностью соответствует обязательствам нормандского формата.

В Евросоюзе назвали обмен — примером выполнения достигнутых договоренностей. В заявлении подчеркивается, что Брюссель продолжит "активно поддерживать процесс выполнения Минских соглашений, включая долгосрочное прекращение огня".

Прогресс после парижской встречи, который может заложить фундамент для будущих шагов по урегулированию, отметили в кабмине Германии и в МИДе Швейцарии. Сделали заявление и в ОБСЕ — "Обмен пленными в эти праздничные дни особенно важен. Семьи смогут воссоединиться и провести это время вместе".

Поблагодарил лидеров нормандской четверки и президент Украины Владимир Зеленский. "Я хочу поблагодарить всех лидеров "нормандской четвёрки". Всё о чём договаривались выполнено. По этому вопросу. Самое главное, что люди дома. И как мы говорили – так и сделали – до Нового года. Потому что встречать его будут в семьях, с родителями, с детьми. Это прекрасно. Я счастлив".

Европейские организации, поддержавшие прогресс нормандских переговоров, отметили – готовы и дальше оказывать поддержку. Стороны ждут позитивных мирных шагов в новом, 2020 году.