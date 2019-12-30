АПЛ. "МанСити" переиграл "Шеффилд" благодаря голам Агуэро и Де Брюйне

В матче 20-го тура английской премьер-лиги "Манчестер Сити" на поле домашнего стадиона "Этихад" обыграл "Шеффилд Юнайтед", забив два безответных мяча – 2:0.

У победителей встречи голами отметились Серхио Агуэров и Кевин Де Брюйне, забившие на 52-й и 82-й минутах соответственно. Отметим, что бельгиец, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу.

"Манчестер Сити" одержал третью победу в последних пяти играх и с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице, а "Шеффилд", прервавший беспроигрышную серию в АПЛ из четырех матчей (3 победы, 1 ничья), расположился на восьмой строчке, имея в активе 29 очков.

В следующем матче чемпионата Англии подопечные Хосепа Гвардиолы в среду, 1 января, примут "Эвертон", а "клинки" на следующий день сыграют на выезде с "Ливерпулем".